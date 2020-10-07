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- Almanya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
Almanya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 08:43
- Güncelleme : 07.10.2020 - 08:43
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi önemli bir sınav verecek.
Ay-yıldızlı ekibimiz, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşacak.
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Köln Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlayacak.
Milliler, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Almanya
Leno
Ginter
Süle
Rüdiger
Emre Can
Leon Goretzka
Heinrich
Nico Schulz
Havertz
Draxler
Luca Waldschmidt
Türkiye
Uğurcan Çakır
Mert Müldür
Merih Demiral
Çağlar Söyüncü
Umut Meraş
Ozan Tufan
Mahmut Tekdemir
Hakan Çalhanoğlu
Abdülkadir Ömür
Cengiz Ünder
Burak Yılmaz