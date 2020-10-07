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    Almanya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    Almanya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Takımımız, bu akşam özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 08:43
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 08:43
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    Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi önemli bir sınav verecek.

    Ay-yıldızlı ekibimiz, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşacak.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Köln Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlayacak.

    Milliler, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Almanya

    Leno
    Ginter
    Süle
    Rüdiger
    Emre Can
    Leon Goretzka
    Heinrich
    Nico Schulz
    Havertz
    Draxler
    Luca Waldschmidt

    Türkiye

    Uğurcan Çakır
    Mert Müldür
    Merih Demiral
    Çağlar Söyüncü
    Umut Meraş
    Ozan Tufan
    Mahmut Tekdemir
    Hakan Çalhanoğlu
    Abdülkadir Ömür
    Cengiz Ünder
    Burak Yılmaz

    Almanya-Türkiye maçının muhtemel 11 leri #1

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