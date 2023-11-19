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Almanya’da yaşayan Türk taraftarlardan maça yoğun ilgi

Almanya’da yaşayan Türk taraftarlardan maça yoğun ilgi A Milli Takımımızın, Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendiği maçta Türk taraftarlar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'na adeta akın etti. Birçok futbolsever maçı tribünlerden takip etti.