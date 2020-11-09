Altay Bayındır A Milli Takım'a çağrıldı

Ay-yıldızlı ekibimizde Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür tıbbi nedenlerden ötürü kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'da bulunan Altay Bayındır ise A Milli Takım'a dahil edildi.

A Milli Takım kadrosunda değişiklik...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile Ç.Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın tıbbi nedenlerden ötürü kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

ALTAY A MİLLİ TAKIM'DA

Ömür'ün yerine kimse çağrılmazken, Ümit Milli Takım kalecisi Altay Bayındır ise A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Federasyon, iki oyuncunun sağlık durumlarıyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmadı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dahil edildi."