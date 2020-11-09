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- Altay Bayındır A Milli Takım'a çağrıldı
Altay Bayındır A Milli Takım'a çağrıldı
- Haber Merkezi
- 09.11.2020 - 15:18
- Güncelleme : 09.11.2020 - 15:50
A Milli Takım kadrosunda değişiklik...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile Ç.Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın tıbbi nedenlerden ötürü kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
ALTAY A MİLLİ TAKIM'DA
Ömür'ün yerine kimse çağrılmazken, Ümit Milli Takım kalecisi Altay Bayındır ise A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Federasyon, iki oyuncunun sağlık durumlarıyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmadı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dahil edildi."