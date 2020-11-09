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    Altay Bayındır A Milli Takım'a çağrıldı

    Altay Bayındır A Milli Takım'a çağrıldı

    Ay-yıldızlı ekibimizde Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür tıbbi nedenlerden ötürü kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'da bulunan Altay Bayındır ise A Milli Takım'a dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 15:18
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 15:50
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    A Milli Takım kadrosunda değişiklik...

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile Ç.Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın tıbbi nedenlerden ötürü kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

    ALTAY A MİLLİ TAKIM'DA

    Ömür'ün yerine kimse çağrılmazken, Ümit Milli Takım kalecisi Altay Bayındır ise A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

    Federasyon, iki oyuncunun sağlık durumlarıyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmadı.

    Altay Bayındır A Milli Takım a çağrıldı #1

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar için dün akşam Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

    Kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, tıbbi sebeplerle aday kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır ise A Millî Takım kadrosuna dahil edildi."

    Altay Bayındır A Milli Takım a çağrıldı #2

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