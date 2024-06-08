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Altay Bayındır'ın golf denemesi

Altay Bayındır'ın golf denemesi Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, A Milli Futbol Takımı'nın Polonya'da yaptığı kamp çalışmalarında golf oynadı. Altay'ın sosyal medyadan yayılan bu videosu viral oldu.