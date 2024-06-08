14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kaldı.
24 ülkenin şampiyon olmak için mücadele edeceği organizasyon öncesinde Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, Polonya'da kampa girdi.
Milliler, Polonya ile karşılaşacak
Turnuvada F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek milliler, EURO 2024 öncesinde son hazırlık maçını Polonya ile yapacak.
Bu hazırlık maçı 10 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.45'te Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.
Altay, golf oynadı
Hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takım'ın kalecisi Altay Bayındır'ın sosyal medyada dolaşıma giren anları gündem yarattı.
Kariyerini İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da sürdüren Altay, kampta golf oynadı.
26 yaşındaki file bekçisinin golf oynadığı anlar izleyenleri güldürürken, milli kalecinin topu ıskalaması ve isabet sağlayamaması dikkat çekti.
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