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    Ampute Futbol Milli Takımı, Haiti ile berabere kaldı

    Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A grubunda 3. maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı
    • 03.10.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 21:34
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    Ampute Futbol Milli Takımı, Haiti ile berabere kaldı

    Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu 3. maçında Haiti ile karşılaştı.

    Tek golümüz Kemal'den geldi

    TFF Riva Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken, maçın ilk golü 15. dakikada Haitili El Principe Richard'dan geldi. Türkiye'nin beraberlik golü ise 23. dakikada Kemal Güleş'in ayağından geldi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

    Ampute Futbol Milli Takımı, Haiti ile berabere kaldı #1

    Rakibimiz Arjantin

    Bu sonuçla beraber gruptaki 3. maçını tamamlayan milliler, grubun ilk maçında Fransa'yı 3-0, ikinci maçında ise Liberya'yı 5-0 mağlup etmişti. Milli takım, 2. maçın ardından son 16 turuna geçmeyi garantilemişti. Milliler, son 16 turunda Arjantin ile karşılaşacak.


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