Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'na kupasını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki ay yıldızlı takım, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Angola ile karşılaştı.

Nef Stadı'nda yaklaşık 15 bin sporseverin önünde oynan maçı 4-1 kazanan ay-yıldızlılar, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kupayı ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde Ampute Futbol Milli Takımı'na kupası ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Ampute Futbol Milli Takımımızın kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi - VİDEO

Kupa töreninde ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen de yer aldı.

Büyük sevinç yaşadılar

AA'nın haberine göre; ay yıldızlı ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden kupayı aldıktan sonra büyük sevinç yaşadı.

Futbol kulüplerinden kutlama mesajları

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Milli Takımı'nın sevincini dört büyükler ve Spor Toto Süper Lig ekipleri de paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, "Azim, hırs ve mücadeleleriyle herkese ilham veren, Türkiye'nin gurur kaynağı Ampute Futbol Millî Takımımızın teknik heyet ve futbolcularını gönülden kutlar, spor tarihimize geçen bu önemli zaferin tüm mimarlarına yürekten teşekkür ederiz." şeklinde bir tebrik mesajı paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, "Sizinle ne kadar gurur duysak azdır, tebrikler şampiyon." şeklinde tweet atarken, Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden yayımladığı mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz de Türkiye’mize bu mutluluğu yaşatan Ampute Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından "Bu zafer, inancın ve azmin zaferi! Tebrikler Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı sizinle gurur duyuyoruz!" şeklinde paylaşım yaptı.

Şampiyon millilerin fotoğrafıyla bir tebrik mesajı yayımlayan Trabzonspor ise "Helal olsun sizlere. Tebrikler bizim çocuklar" ifadelerini kullandı.

Dört büyüklerin yanı sıra birçok Süper Lig ekibi de dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın zaferini kutlayan mesajlar paylaştı.

Federasyon Başkanı Öztürk: "Milletimize armağan olsun"

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Uztürk, Nef Stadı'nda yapılan ve ay yıldızlı ekibin 4-1 kazanarak tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ampute futbolunda dünyada söz sahibi olduğunu belirten Uztürk, "Bir Türk vatandaşı olarak çok mutluyum. İki Avrupa şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği ve sonuçta dünya şampiyonluğu da geldi. Bundan sonra ampute futbolun kimlerden sorulacağı belli oldu. Dünya Federasyonu Başkanı olarak da bundan mutluluk duyuyorum. İnşallah bu başarılar artarak devam eder. Seyirciye, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), bu işe gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Milletimize armağan olsun." diye konuştu.

Ömer Gürsoy: "16 yıl işlenerek gelen bir futbol var"

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ise "Tam 16 yıl tek tek işlenerek gelen bir ampute futbolu var. 2016'da engelli futbolunun TFF ile yollarının kesişmesiyle dünya ikincilikleri ve üçüncülükleri, iki Avrupa şampiyonluğu geldi. Bugün de TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin önderliğinde Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandık. TFF, finansal desteğinin yanı sıra sponsorluk, iletişim, Riva kampları ve sevgisini vermiştir. Ampute Futbol Milli Takımı'mızı ve ülkemizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.