Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fas'ı 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken, Kemal Güleş'in farkı 3'e çıkardığı gol, maça damga vurdu.

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fas'ı 4 goller geçtik, yarı finale yükseldik

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 11. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 34. dakikada da Kemal Güleş'in golleriyle farki üçe çıkardı.

Fas, 48. dakikada bir gol bularak umutlansa da Türkiye, Kemal Güleş ile 50+1. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Kemal Güleş'in golü maça damga vurdu

Karşılaşmada Kemal Güleş'in kornerden gelen ortada şık golü büyük beğeni toplayarak maça damga vurdu.

Ampute Futbol Milli Takımı'nda Kemal'den Fas'a şık gol - VİDEO