Ampute Milli Takımı hocası Çakmak: Falcao için gelenleri de bekliyoruz

Ampute Milli Takımı hocası Çakmak: Falcao için gelenleri de bekliyoruz

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, tüm futbolseverleri İstanbul Havaalanı'na beklediklerini söyledi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Türkiye, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final mücadelesinde İspanya ile karşılaştı.

ÜST ÜSTE 2. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR

2017 Avrupa Şampiyonası’nda kupanın sahibi olan milliler, 2021’de de kupayı havaya kaldırdı ve üst üste ikince kez şampiyon oldu.

OSMAN ÇAKMAK: "FALCAO İÇİN MİLYONLAR GELİYORSA, BİZİM İÇİN DE HERKESİ BEKLİYORUZ"

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Falcao ve Van Persie için milyonlar geliyorsa, bizim için de yarın herkesi saat 14.00'de İstanbul Havaalanı'na bekliyoruz." diyerek tüm futbolseveleri kendilerini karşılamaya davet etti.

Ampute Milli Takımı hocası Çakmak: Falcao için gelenleri de bekliyoruz-Video