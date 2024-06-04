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Ampute Milli Takımı, namağlup çeyrek finale çıktı

Ampute Milli Takımı, namağlup çeyrek finale çıktı Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu'nun üçüncü maçında İrlanda'yı 5-0 mağlup etti ve gruptan namağlup lider çıkarak çeyrek finale yükseldi.