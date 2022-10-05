Ampute Millilerimiz çeyrek finalde

Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenen Ampute Futbol Milli Takımımız, adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlılarda Ömer Güleryüz, "hat-trick" yaptı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 11 ve 23. dakikasında Ömer Güleryüz'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Savaş Kaya'nın attığı golle skoru 3-0'a getiren milliler, 40. dakikada da Ömer Güleryüz'ün golüyle 4 farklı üstünlük kurdu.

5-0'la çeyrek finale yükseldik

Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, 49. dakikada Şeyhmus Erdinç'in golüyle bir gol daha buldu ve sahadan 5-0 üstünlükle ayrıldı.

Net bir sporla maçı kazanan ay-yıldızlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Rakip Fas

Adını çeyrek finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, Fas ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Türkiye-Meksika müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden izledi.

Karşılaşma öncesinde Riva'daki tesislere gelen Bakan Kasapoğlu'na TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Üçdan ve Talat Papatya, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ile TBESF Başkanı Muaz Ergezen eşlik etti.