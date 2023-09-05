Antony eski sevgilisine saldırıda bulunduğu iddiasıyla milli takım kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Manchester United'da Antony krizi yaşanıyor.
İngiliz ekibinin geçen sezon 95 milyon euro karşılığında Ajax'tan kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'nin, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e şiddet uyguladığı iddia edildi.
Yaşanan bu gelişme üzerine ise Brezilya Futbol Federasyonu, yıldız futbolcuyu milli takım kadrosundan çıkardığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, ortaya çıkan iddianın kamuoyunda ses getirmesi ve araştırılma gerekliliği nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.
"Ortaya çıkan kanıtlar, suçsuz olduğumu gösterecek"
İddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Antony, şu ifadeleri kullandı:
Hakkımda çıkan tüm suçlamaların, gerçeği yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ortaya çıkan kanıtlar, suçsuz olduğumu gösterecek.
Soruşturma devam ediyor
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki Antony, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e Manchester kentindeki bir otel odasında 15 Ocak'ta fiziksel saldırıda bulundu.
Manchester ve Sao Paulo emniyetleri de olay hakkındaki soruşturmasını sürdürüyor.
Brezilya Milli Takımı'nda 15 maçta 2 gole imza atan Antony, geçen sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 47 karşılaşmada 10 gol ve 5 asistle oynamıştı.