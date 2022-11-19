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    Arda Güler: Çok şükür hayalim gerçek oldu

    Fenerbahçe forması giyen genç yıldız adayı Arda Güler, 2-1 kazandığımız Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 19.11.2022 - 22:39
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 22:50
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    Arda Güler: Çok şükür hayalim gerçek oldu

    A Milli Takımımız, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Millilerimiz, 2-1'lik skorla kazandı.

    Millilerimiz'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Enes Ünal ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Çekya'nın tek golü 56. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.

    Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maç ilk kez milli formayı giyen Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

    "Çok şükür hayalim gerçek oldu"

    Hayallerinin gerçek olduğunu söyleyen Güler, "Bugün benim için çok özel bir gün. Her çocuğun hayalidir milli takımda oynamak. Çok şükür hayalim gerçek oldu. Hocama çok teşekkür ederim. Burada çok iyi bir takım var. Herkes bana çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim." dedi.

    Arda Güler: Çok şükür hayalim gerçek oldu #1

    "Bu benim özgüvenimi artırıyor"

    Yapılan desteklerin özgüvenini arttırdığını söyleyen Arda Güler, "Hem Diyarbakır'da, hem Gaziantep'te çok büyük sevgi ve destek gördüm. Bu benim özgüvenimi artırıyor. Herkese çok teşekkür ederim."

    Yaklaşık 1 haftadır bu iki maça hazırlanıyor. İki maça da çok konsantreydik. Çok kaliteli oyuncular var. Herkes üst seviye oyuncu. Onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kamp hem benim için hem takım için çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.

    Arda Güler: Çok şükür hayalim gerçek oldu #2

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