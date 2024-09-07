Arda Güler, Galler maçının son dakikalarında sakatlandı
Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler deplasmanına konuk oldu.

Milliler, Cardiff City Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibiyle golsüz berabere kaldı.

ARDA SAKATLANDI

Bu müsabakanın son dakikalarında ay-yıldızlılara, forması giyen genç yıldız Arda Güler'den kötü haber geldi.

19 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sonrası oyuna devam edemedi ve 90. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.