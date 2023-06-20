Arda Güler geleceğine dair konuştu: Herkes için hayırlısı olsun Türkiye ile Galler arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takımımız 2-0 kazandı. Maçın ardından, klas bir gole de imza atan genç yıldız Arda Güler, düşüncelerini paylaştı.

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A Milli Takım, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda, Samsun'da ağırladığı Galler'i 2-0 yendi.

Maça sonradan giren genç yıldız Arda Güler, Galler maçının ardından TRT'ye yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

"Milli takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum"

Genç oyuncu maç sonu açıklamasında, "Öncelikle çok mutluyum galibiyet için. Milli takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu." sözlerini kullanırken konu Fenerbahçe'den olası ayrılığına geldi.

"Her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum"

Arda kendisine sorulan 'Geleceğinle ilgili son durum nedir?' sorusuna "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.