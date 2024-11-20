Arda Güler: Takım olarak halkımızdan özür dleriz

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçına liderlik için önemli bir avantajla çıkan A Milli Takım, Karadağ karşısında 3-1'lik mağlubiyet aldı.

Bu sonucun ardından Galler'in İzlanda'yı 4-1 mağlup etmesiyle Milliler, grup liderliği fırsatını kaçırmış oldu.

Maçın ardından Milli Takım oyuncusu Arda Güler açıklamalarda bulundu.

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Arda Güler maç sonunda, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz. Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız. Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz." ifadelerini kullandı.