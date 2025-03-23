Arda Güler: Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!

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UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Türkiye deplasmanda Macaristan’ı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi’nde ilk kez A Ligi’ne yükseldi.

Maçın ardından millilerin ikinci golünü atan yıldız futbolcu Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Mücadelede 1 gol atan Arda Güler, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz.

"HİÇ KİMSE BUNLARDAN KORKMAZ"

Arda Güler, şu açıklamayı yaptı:

Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!

"OYUNUMUZ DA ÇOK GELİŞİYOR"

Yıldız futbolcumuz, şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:

Hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Oyunumuz da çok gelişiyor. Oturan oyunumuzla daha iyi şeyler yapacağız. Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz. Bunu da her fırsatta gösteriyoruz.

"ONLAR İÇİN OYNUYORUZ"

Taraftarlara mesaj gönderen Arda Güler, şunları dedi: