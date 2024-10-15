Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye ufak dokundurma: Süre aldıkça...

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Real Madrid'in ve A Milli Takımımızın yıldız ismi Arda Güler, İzlanda'yı 4-2 yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getiren Arda, şunları söyledi:

Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok.

"KEREM'E BORÇLUYUM"

Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı baskıyla kazanılan gol hakkında da konuşan Arda, "O dakikada o baskıyı yapmak inanılmaz değerli, ona borçluyum. Gol atıp katkıda bulunduğum için çok mutluyum." dedi.

"ALDIĞIM DAKİKALAR GELİŞMEME YARDIMCI OLUYOR"

Genç oyuncu, aldığı dakikaların gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Oynamaktan dolayı çok mutluyum. Aldığım dakikalar gelişmeye yardımcı oluyor. Halkımıza teşekkür ederim, onları mutlu etmeye çalışacağız bugünkü gibi." ifadelerini kullandı.