Arda Güler'in golüne sevinmeyen çocuk: O golü atınca şaşkına döndüm Türkiye-Galler maçında Arda Güler’in attığı gol sonrası kale arkasında maçı izleyen ve gole sevinmemesi nedeniyle sosyal medyada gündem olan Galatasaray formalı çocuk Ömer Asaf Öztürk, “O golü atınca şaşkına döndüm. Sevincimi içime attım” dedi.

İHA

Samsun'da oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Galler'i 2-0 mağlup etmişti. Millerin gollerini Umut Nayir ve Arda Güler kaydetti.

Arda Güler'in efsane golünden sonra kale arkasında Galatasaray forması ile maçı izleyen 7 yaşındaki Ömer Asaf Öztürk'ün gole sevinmediği görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

"O golü atınca şaşkına döndüm"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Asaf Öztürk, ilk defa milli maça gittiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ben Galatasaraylıyım. Arda Güler'i de çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncu. O golü atınca şaşkına döndüm. Sevincimi içime attım. Arda Güler ile de görüşmek ve tanışmak istiyorum. Stadyum çok büyük ve çok güzeldi.

"Aslında Arda Güler'i çok seviyor"

Ömer Asaf Öztürk'ün babası Tuncay Öztürk ise ailece milli maça gittiğini dile getirerek, şu şekilde konuştu:

Milli maçın 27 yıl sonra Samsun'da olması çok gurur verici. Maçtan sonra sosyal medyaya girdik ve gördük ki herkes oğlumun fotoğrafını paylaşıyor. İnsanlar yazmış 'neden sevinmedi' diye. Aslında Arda Güler'i çok seviyor. Hatta Arda Güler ısınırken; 'Baba ne zaman oyuna girecek' diye merak ediyordu. Arda Güler gol attıktan sonra çok sevindi ama sevinçlerini hep içine atıyor. İnşallah milli maçların devamı gelir. Biz de Samsun'da izlemekten mutluluk duyarız.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)