Arda Güler'in Karadağ maçındaki performansı Ancelotti'yi yaktı

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Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. hafta maçında Samsun'da Karadağ'ı konuk etti. Ay-yıldızlılar rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede tek gol, 69. dakikada Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'den geldi. Millîler, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Samsun'da Karadağ ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki yıldız futbolcu, 83. dakikada yerini alkışlarla Kaan Ayhan'a bıraktı.

Arda Güler, gol veya asist üretememiş olsa da Samsun'da geceye damga vurmayı başardı. Yıldız futbolcu, 38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında rakibine müthiş bir çalım attı. Bu çalım, sosyal medyada viral haline geldi.

"ARDA ŞOVU YÖNETTİ"

Maçın ardından İspanyol gazetesinden MARCA, Arda ile ilgili şunları yazdı:

Maç baştan sona Arda Güler'in önderliğinde bir ev sahibi monoloğuna sahne oldu. Madridli oyuncu serbest kaldı ve şovu yönetti.

"RAKİBİNİ YERE SERİYOR..."

Diario AS'ta ise Arda'nın çalım videosu paylaşılarak şu yorum yapıldı:

Arda Güler; rakibini, gözlerini ovuşturmasına neden olacak bir manevrayla yere seriyor.

MADRİD TARAFTARI ANCELOTTI'YE YÜKLENDİ

Öte yandan Real Madrid taraftarları, dün akşamki maçta Arda Güler'in performansından bir hayli etkilendi.

Madridistalar, Carlo Ancelotti'ye yıldız futbolcuyu yeteri kadar oynatmadığı için sosyal medya platformu X'te tepki gösterdi.