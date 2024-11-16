Arda Güler'in üzgün hali gündem oldu

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden A Milli Takım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda Galler’i konuk etti.

Mücadelede gol sesi çıkmadı. Milliler, 88. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu, 89. dakikada kullanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milli Takım bu sonuçla puanını 11 yaptı. Galler ise puanını 9 yaptı.

ARDA'NIN ÜZGÜN HALLERİ GÜNDEM OLDU

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından ise ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren ve bu sezon istediği forma şansını bir türlü bulamayan Arda Güler'in üzgün anları kameraya yansıdı.

19 yaşındaki genç yıldız, dakikalar 86'yı gösterdiğinde yerini Kaan Ayhan'a bırakarak kenara gelmişti.

(Görüntüler TV 8'den alınmıştır.)