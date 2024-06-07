Arda Kardeşler, Slovenya - Bulgaristan hazırlık maçını yönetecek

İHA
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan A Milli Takımları arasında 8 Haziran 2024 Cumartesi günü oynanacak olan hazırlık müsabakasını yönetecek.
Slovenya'nın Lübliyana şehrinde Stozice Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.
Dördüncü hakem Slovenya'dan
Müsabakanın dördüncü hakemi, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Denis Sabanagic olacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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