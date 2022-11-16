Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri'ni farklı geçti

Arjantin, 2022 Katar Dünya Kupası öncesi çıktığı hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 5-0 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası'nda favoriler arasında gösterilen Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri'yle hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Katar'daki organizasyon öncesi gözler Lionel Messi ve arkadaşlarının üzerindeydi. Tangocular, rakibini 5-0 mağlup etti.

Arjantin 5 golle kazandı

Lionel Scaloni'nin ekibinde goller 17' Julian Alvarez, 25', 36' Angel Di Maria, 44' Lionel Messi ve 60. dakikada Joaquin Correa'dan geldi.

Arjantin'in hedefi 3. şampiyonluk

Tarihinde 3. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile mücadele edecek.