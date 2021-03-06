Arjantin, koronavirüs nedeniyle Messi'yi oynatamayabilir

Arjantin Futbol Federasyonu, dünya genelindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle, Dünya Kupası eleme maçlarında sadece Güney Amerika kıtasında oynayan oyunculara şans vermeyi düşünüyor.

Avrupa'da üst düzey futbol oynayan oyuncuların yapacakları seyahatlar nedeniyle karantina süresi veya gidecekleri ülkelere alınmama gibi sorunlar yaşamaması için Arjantin Federasyonu çözüm arayışında.

Mart ayında oynanacak Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in sadece Güney Amerika kıtasında futbol oynayan oyunculardan milli takım oluşturması gündemde.

HENÜZ KESİN KARAR VERİLMEDİ

Geçtiğimiz gün 10 Güney Amerika Federasyonu, CONMEBOL ve FIFA arasında konuyla ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda Arjantin'in Avrupa'da oynayan hiçbir oyuncusunu milli takıma çağırmama kararı alabileceğini bir çözüm önerisi olarak sunduğu ifade edildi. Henüz kesin karar verilmemesine rağmen fikrin diğer ülkeler tarafından olumlu karşılanmadığı da ifade edildi.

Güney Amerika'nın bir diğer futbol ülkesi Brezilya ise mart ayında yapılacak maçların seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelenmesi için resmi başvuruda bulunmuştu.

27 Mart'ta Uruguay, 31 Mart'ta Brezilya ile karşı karşıya gelecek olan Arjantin'in Peru ile oynadığı son Dünya Kupası Eleme maçında kadrosunun yarısından fazlası Avrupa'da oynayan oyunculardan oluşuyordu.

Arjantin'in son kararını önümüzdeki günlerde yapacakları toplantıdan sonra kesinlik kazanması bekleniyor.