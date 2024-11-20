Arnavutluk'tan Ukrayna'ya karşı kötü sınav

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UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup 6. hafta maçında Arnavutluk ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Air Albania Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ukrayna 2-1'lik skorla kazandı.

Ukrayna, ilk yarıyı 5. dakikada Oleksandr Zinchenko ve 10. dakikada Roman Yaremchuk'un golleriyle 2-0 önde kapattı.

BEŞİKTAŞLI ERNEST MUÇİ'NİN SAKATLIĞI

Arnavutluk forması giyen Beşiktaşlı Ernest Muçi, 51. dakikada sakatlanarak yerini Arber Hoxha'ya bıraktı.

Ev sahibi ekip, 75. dakikada Nedim Bajrami'nin penaltı golüyle umutlansa da puanı kurtaramadı.

UKRAYNA, PLAY-OFF HAKKI KAZANDI

Maça son sırada başlayan Ukrayna, bu sonuçla 8 puana ve 2. sıraya yükseldi ve A Ligi'ne yükselmek için play-off hakkı kazandı.

Arnavutluk ise 7 puanda kaldı ve C Ligi'ne düştü.