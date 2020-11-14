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    Arturo Vidal, Peru'ya muazzam bir gol attı

    Arturo Vidal, Peru'ya muazzam bir gol attı

    Arturo Vidal, Şili'nin Peru'yu 2-0 yendiği maçta kaydettiği gollerle yıldızlaştı. Tecrübeli oyuncunun attığı ilk gol ise izleyenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 09:47
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 17:33
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    Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Şili ile Peru karşı karşıya geldi.

    Barcelona'dan Inter'e transfer olan Arturo Vidal, kaydettiği gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

    33 yaşındaki futbolcunun attığı ilk gol ise futbolseverleri büyüledi.

    TAM 90'A ATTI

    Mücadelenin 20. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan tecrübeli oyuncu, yaptığı harika vuruşla meşin yuvarlağı tam 90'a gönderdi.

    İşte o güzel gol:

    Arturo Vidal, Peru'ya muazzam bir gol attı - İZLE

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