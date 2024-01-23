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Asya Kupası'nda Avustralya, Özbekistan ve Suriye turladı

Asya Kupası'nda Avustralya, Özbekistan ve Suriye turladı Asya Kupası B Grubu'nda tamamlanan maçların ardından Avustralya lider, Özbekistan ikinci ve Suriye en iyi grup üçüncüsü olarak adını son 16'ya yazdırdı.