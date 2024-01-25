Haberler



Milli Takımlar



Asya Kupası'nda Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün son 16'da

Asya Kupası'nda Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün son 16'da Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda, Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün, son 16 turuna çıktı.