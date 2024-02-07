Asya Kupası'nda İran'ı eleyen Katar, finalde Asya Kupası'nda İran'ı 3-2'lik skorla mağlup eden Katar, finalde Ürdün'ün rakibi oldu.

AA

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Asya Kupası'nın yarı final maçında İran ile ev sahibi Katar, Al Thumama Stadı'nda karşılaştı.

Katar, 17. dakikada Jassem Gaber, 43. dakikada Akram Afif ve 82. dakikada Almoez Ali'nin attığı gollerle 3-2'lik galibiyete ulaştı.

İran'ın gollerini 4. dakikada Sardar Azmoun ve 51. dakikada Alireza Jahanbakhsh kaydetti.

Final 10 Şubat'ta

Ürdün ile Katar arasındaki final maçı, 10 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Lusail Stadı'nda yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)