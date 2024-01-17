Asya Kupası'nda Katar son 16'ya çıktı
AA

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 6. gününde, A Grubu'nun 2. maçları oynandı.

Son şampiyon ​​​​​​​Katar, Tacikistan'ı Akram Afif'in 17. dakikada kaydettiği golle yenerek 2'de 2 yaptı. Tacikistan'da Kamolov 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Lübnan-Çin mücadelesi ise 0-0 sonuçlandı.

Katar, gruptan çıktı

Puanını 6'ya yükselten Katar, A Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Katar'ı, 2 puanlı Çin, birer puanı bulunan Tacikistan ve Lübnan takip etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)