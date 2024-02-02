Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore yarı finale çıktı Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda Ürdün ve Güney Kore yarı finale yükseldi.

AA

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, çeyrek final turunda iki maç oynandı.

Ürdün, Tacikistan'ı 66. dakikada Vakhdat Khanonov'un kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi ve organizasyonda ilk kez yarı finale kaldı.

Güney Kore, uzatmalarda güldü

Çeyrek finalin bir diğer mücadelesinde Avustralya ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada 42. dakikada Craig Goodwin'in attığı golle Avustralya 1-0 öne geçse de Güney Kore, Hwang Hee-Chan'ın 90+6. dakikada penaltıdan fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti.

Güney Kore'de Son Heung-Min, 104. dakikada takımını 2-1 öne geçirirken Avustralya'da Aiden Connor O'Neill, 105+4'te kırmızı kart gördü. Maçta başka gol olmayınca Güney Kore, Avustralya'yı 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)