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    Ateşi yükselen Enner Valencia milli takımdan çıkarıldı

    Fenerbahçe'nin bu sezon başı kadrosuna kattığı Ekvadorlu oyuncu Enner Valencia, yüksek ateş sebebiyle milli takımının kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 08:56
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 09:41
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    Ateşi yükselen Enner Valencia milli takımdan çıkarıldı

    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, yüksek ateş sebebiyle ülkesinin Bolivya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.

    ATEŞİ YÜKSELDİ

    Fenerbahçe'nin oynadığı tüm lig maçlarında şans bulan Enner Valencia, ateşlendiği için Ekvador Milli Takımı'nın Bolivya ile oynayacağı maç kadrosundan çıkarıldı.

    Avrupa'da futbola milli ara verilirken Fenerbahçe'de forma giyen forma giyen Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un aday kadrosunda bulunuyor.

    Tecrübeli futbolcu, ülkesinin Bolivya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı. 31 yaşındaki forvetin koronavirüs testiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

    Ateşi yükselen Enner Valencia milli takımdan çıkarıldı #1

    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, yüksek ateş sebebiyle ülkesinin Bolivya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldıFenerbahçe'nin oynadığı tüm lig maçlarında şans bulan Enner Valencia, ateşlendiği için Ekvador Milli Takımı'nın Bolivya ile oynayacağı maç kadrosundan çıkarıldı.

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    Avrupa'da futbola milli ara verilirken Fenerbahçe'de forma giyen forma giyen Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un aday kadrosunda bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, ülkesinin Bolivya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı. 31 yaşındaki forvetin koronavirüs testiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

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