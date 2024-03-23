Attila Szalai: Türkiye çok iyi bir takım Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai, Macaristan - Türkiye maçı sonrasında konuştu. Macar savunmacı, Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan maçı Türkiye 1-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai kaydetti.

Maçın ardından ise kariyerini Bundesliga ekibi Hoffenheim'da sürdüren eski Fenerbahçeli Attila Szalai, açıklamalarda bulundu.

"Türkiye çok iyi bir takım"

Szalai, sözlerine Türkçe olarak başladı ve şunları dedi:

Teşekkür ederim. Biraz yorgunum çünkü çok çalıştık. Zor bir takıma karşı iyi oynadık. Türkiye çok iyi bir takım.

"Bugün Türkiye bizi fazlasıyla zorladı"

Türkiye'den övgüyle bahseden Szalai, şu sözleri sarf etti: