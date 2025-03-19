Attila Szalai'den Arda Güler sözleri

İHA

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan, 20 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de İstanbul’da A Milli Futbol Takımımız ile mücadele edecek.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Macar futbolcu Attila Szalai, karşılaşma öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Szalai, şu şekilde konuştu:

Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Hedefim buydu. Bu süreçte azmin ve çalışmanın bir gün mutlaka karşılığını vereceğini düşünüyordum. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Hocamıza da teşekkür ederim. Çünkü tekrar bana güvendi ve beni milli takıma davet etti. Bu ailenin bir parçası olmak benim için her zaman onur.

"UMARIM İYİ BİR SONUÇ ALIRIZ"

İstanbul ve Türkiye’nin kendisi için değerli olduğunu söyleyen Szalai, şunları dedi:

Burada harika yıllar geçirdim. İstanbul çok güzel bir şehir. Türkiye çok güzel bir ülke. Burada olmak her zaman güzel. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sonuç alırız.

"ARDA OYNAMADIĞI İÇİN ÇOK MUTLU OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı milli futbolcu Arda Güler için ise 27 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: