Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda ilk gün 4 madalya

AA & Ensonhaber

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası’nda, ilk gün gerçekleştirilen müsabakalarda Ay-Yıldızlı sporcular büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonanın ilk gününde 4 sıklette yarışan milliler, 3 sıklette finale yükselmeyi başardı.

İLK GÜNDE 4 MADALYA İLE ZİRVEYE YERLEŞTİK

Türk sporcular, günü 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayarak ilk gün sonunda zirveye yerleşti. Erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ve kadınlar +73 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Avrupa şampiyonluğu elde ederek altın madalyaya uzandı. Kadınlar 57 kiloda Eylül Mina Durdu gümüş madalya alırken, Mümüne Nur Göz ise bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

FEDERASYON BAŞKANI TANRIKULU, SPORCULARI KUTLADI

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, şampiyonadaki ilk gün performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu sözlere yer verdi:

Dört sıkletin üçünde sporcularımızı finalde izledik. İki altın madalya kazandık, birinde ise son saniyelerde gümüş madalyada kaldık. Kardeş ülkemiz Bosna Hersek’te şampiyonaya harika bir başlangıç yaptık. Bu başarıyı ilerleyen günlerde artırarak ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz.

Şampiyona, 23 Kasım’da sona erecek.