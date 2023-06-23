Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türk sporculardan 16 madalya Milli sporcular, Moldova'da gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 8’i altın 6’sı gümüş ve 2’si bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etti.

DHA

Moldova'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’ndan Gülendam Sarıbal 1 gümüş, Nisa Camadan 1 altın ve 2 gümüş, Abdulsamet Ocakoğlu 1 altın, Mehmet Dönmez 2 bronz, Fatih Kamuz 2 gümüş, Enes Talha Ay 1 altın ve 1 gümüş, Gökhan Seven 2 altın, Mustafa Dinleyici 1 altın ve Murat Çırık 2 altın madalya ile ülkemize döndü.

Turnuvaya katılan 5 paralimpik sporcu; Abdulsamet Ocakoğlu, Fatih Kamuz, Gökhan Seven, Mustafa Dinleyici ve Murat Çırık ülkemize toplamda 10 madalya kazandırdı.

Murat Karagüzel: "Bayrağımızı Moldova'da dalgalandırdık"

Depsaş Enerji Spor Genel Müdür Murat Karagüzel,

Spor Kulübü Başkanı Mehmet İpek’i ve kıymetli sporcularımızı elde ettikleri üstün başarıları dolayısıyla kutluyorum. Bayrağımızı Moldova’da gerçekleştirilen uluslararası şampiyonada gururla dalgalandırdıkları için ise ayrıca tebrik ediyorum.

Faaliyet gösterdiğimiz illerde, spora gösterilen ilginin daha da artması için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu kapsamda kulübümüzün elde ettiği başarıları daha da ileriye taşımak için desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz

dedi.

Mehmet İpek: "Yetenekli sporcularımız var"

Sporcularının başarılarını değerlendiren Kulüp Başkanı Mehmet İpek ise

Öncelikle sporcularımızı yürekten kutluyorum. Hepsi çok çalıştı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorduk. Sporcularımız katılmış oldukları müsabakalarda çalışmalarının karşılıklarını alarak üstün başarılar gösterdi. Elimizde yetenekli sporculardan oluşan sağlam bir kadro var. Hedefimiz bundan sonraki süreçte Kazakistan’da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası’na odaklanmak. Almatı’daki şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

diye konuştu.