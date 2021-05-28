Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Milli Takımı'mızda iki sakatlık

Hazırlık maçında A Milli Takım, Azerbaycan'ı 2-1 yenerken, maçta Halil Akbunar ve Altay Bayındır sakatlanarak oyundan çıktı.

Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ile hazırlık maçı yapan A Milli Takım’ımız maçtan 2-1 galip ayrılırken Halil Akbunar ve Altay Bayındır mücadelede sakatlandı.

HALİL İLE ALTAY SAKATLANDI

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Altay Bayındır 73. dakikada sakatlanırken, 84. dakikada Tamkin Khalilzade'nin sert faulü sonrası yerde kalan Halil Akbunar sahadan sedye ile ayrıldı.

"UMARIM CİDDİ DEĞİLDİR"

A Milli Takımı’mızın teknik direktörü Şenol Güneş maçın ardından yaptığı basın toplantısında sakatlanan millilerimiz hakkında, "Halil'in darbeye bağlı sorun var umarım ciddi değildir. Altay'ın ki daha hafif. İkisine de geçmiş olsun" dedi.

"HATALARIMIZ VAR AMA KAZANMAK GÜZELDİ"

Yeni ve oynamayan oyuncularımızı görmek istiyoruz diyen Güneş, “Bazılarını riske etmek istemiyoruz, bazılarının vereceği reaksiyonu merak ediyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz var ama kazanmak güzeldi. Bazı arkadaşlarımızı dinlendireceğiz. Bu tip maçlarda son durumu 1 Haziran'da açıklayacağız." diye konuştu.

"AZERBAYCAN İYİ TAKIM"

Maçta bireysel hatalar yapıldığını bahseden Şenol Güneş, “Birçok oyuncumuzu oynattık. Savunmadaki oyuncularımızı değiştirmek istemedik. Azerbaycan iyi bir takım. Bizi zorladılar. Hatalar yaptık. 224'er galibiyet ve yenilgi varken 225 galibiyet ilk defa galibiyet olarak öne geçtik. Galler ve İsviçre maçları farklı olacak. Biz baya değişiklik yaptık. Pas yüzdesi, bireysel hatalar var, düzelteceğiz" dedi.