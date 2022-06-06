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    Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'den 6 madalya

    Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'den 6 madalya

    2022 Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nı Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayarak, organizasyonu Fransa'nın ardından ikinci sırada bitirdi.
    • 06.06.2022 - 00:38
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 00:48
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    Türkiye, bir zamanlar milyonlarca liralar harcamasına rağmen, katıldığı hiçbir

    Türkiye'nin toplam 18 sporcuyla katıldığı Avrupa Gençler Açık Su Şampiyonası, Portekiz'de sona erdi.

    Avrupa Yüzme Birliği'nden Türk sporculara övgü

    Avrupa Yüzme Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ufukta yeni bir imparatorluk yükseldi: Türkiye, en genç yaş kategorisinde (14-15 yaş) bir madalya hariç tüm madalyaları aldı." ifadeleri yer aldı.

    Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası nda Türkiye den 6 madalya #1

    Madalya kazanan sporcularımız

    Şampiyonun ilk gün yarışlarında erkekler 5 kilometre kategorisinde Emir Batur Albayrak birinci, Tuncer Berk Ertürk ikinci, Kadem Göksu Erdağlı ise üçüncü olmuştu. Aynı kategoride, kadınlarda ise Sevim Eylül Süpürgeci ikinci, Talya Erdoğan da üçüncülük elde etmişti. Böylece Türkiye, 14-15 yaş 5 kilometre kategorisinde erkekler ve kadınlarda toplam 6 madalyanın 5'ini kazanmış oldu.

    Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası nda Türkiye den 6 madalya #2

    AA'nın haberine göre; şampiyonada madalya kazanan tüm sporcular şu şekilde:

    5km (14-15 yaş)

    Erkekler:

    1. Emir Batur Albayrak (Türkiye)

    2. Tuncer Berk Ertürk (Türkiye)

    3. Kadem Göksu Erdağlı (Türkiye)

    Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası nda Türkiye den 6 madalya #3

    Kadınlar:

    1. Julia Ackermann (Almanya)

    2. Sevim Eylül Süpürgeci (Türkiye)

    3. Talya Erdoğan (Türkiye)

    7,5km (16-17 yaş)

    Erkekler:

    1. Sacha Velly (Fransa)

    2. Vincenzo Caso (İtalya)

    3. Linus Schwelder (Almanya)

    Kadınlar:

    1. Clemence Coccordano (Fransa)

    2. Federica Senatore (İtalya)

    3. Lara Braun (Almanya)

    10 km (18-19 yaş)

    Erkekler:

    1. David Betlehem (Macaristan)

    2. Paquale Giordano (İtalya)

    3. Giuseppe Ilario (İtalya)

    Kadınlar:

    1. Madelon Catteau (Fransa)

    2. Mira Szimcsak (Macaristan)

    3. Mafalda Rosa (Portekiz)

    Bayrak yarışı:

    U16 (5km):

    1. Türkiye

    2. Almanya

    3. İtalya

    U19 (6,25km):

    1. Macaristan

    2. Almanya

    3. İtalya

    Madalya sıralaması şu şekilde:

    Ülke Madalya Sıralaması Altın Gümüş Bronz
    1. Fransa 3 0 0
    2. Türkiye 2 2 2
    3. Macaristan 2 1 0
    4. Almanya 1 2 2
    5. İtalya 0 3 3
    6. Portekiz 0 0 1

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