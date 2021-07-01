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    Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Melisa Sarıtaç altın madalya kazandı

    Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Melisa Sarıtaç altın madalya kazandı

    Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nı kadınlar 76 kiloda Melisa Sarıtaç, altın madalya ile bitirdi.
    • AA
    • 01.07.2021 - 22:35
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 00:15
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    Genç sporcularımızın uluslararası turnuvalarda kazandığı başarılara bir yenisi daha eklendi.

    MELİSA SARITAŞ, 76 KİLODA AVRUPA ŞAMPİYONU

    Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Melisa Sarıtaç, finalde Polonyalı Daniela Tkachuk'u 11-0 sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

    MELDA DERNEKÇİ VE ZEHRA DEMİRHAN 3. OLDU

    55 kiloda Melda Dernekçi, bronz madalya maçında Belarus'tan Viktorya Volk'u 12-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.

    50 kiloda Zehra Demirhan, repesajda Moldovalı Maria Leorda'yı 10-0, Belarus'tan Natalia Varakına'yı da 5-0 yenerek bronz madalya aldı.

    BRONZ MADALYA MÜCADELELERİ

    53 kiloda milli güreşçi Emine Çakmak, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.

    72 kiloda Nazar Batır da bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle mücadele edecek.

    Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası nda Melisa Sarıtaç altın madalya kazandı #1

    Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası nda Melisa Sarıtaç altın madalya kazandı #2

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