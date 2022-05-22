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    Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda bir altın madalya daha

    İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda iki çifte kategorisinde Ahmet Ali Kabadayı-Halil Kaan Köroğlu ikilisi altın madalya elde etti.
    • AA
    • 22.05.2022 - 22:43
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    Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda bir altın madalya daha

    Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Varese kentinde düzenlenen organizasyonda Ahmet Ali Kabadayı ve Halil Kaan Köroğlu'ndan oluşan takımın iyi bir yarış çıkartarak rakiplerini geride bırakıp, şampiyon olduğu belirtildi.

    Dümencili sınıfta da şampiyon olduk

    Şampiyonada genç erkekler dört tek dümencili sınıfında da Türkiye, altın madalya kazanmıştı.

    Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası nda bir altın madalya daha #1


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