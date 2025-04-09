Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 kadın sporcumuz finalde

AA & Ensonhaber

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk milli güreşçileri Yasemin Adar Yiğit, Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün finale çıkarak büyük bir başarıya imza attılar.

Kadınlar kategorisindeki müsabakalarda 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda elemeler, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları gerçekleşti.

YASEMİN, 8. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN FİNALDE

Yasemin Adar Yiğit, 76 kiloda çeyrek finalde İtalyan rakibi Enrica Rinaldi’yi 4-0 öndeyken tuşla mağlup etti ve yarı finalde Avusturyalı Martina Kuenz’i 2-1 yenerek finale yükseldi. 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yasemin, finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile mücadele edecek.

EVİN, DÜNYA İKİNCİSİ RAKİBİ SAKATLANINCA FİNALE YÜKSELDİ

Evin Demirhan Yavuz, 50 kiloda çeyrek finalde, Dünya Güreş Birliği adına mücadele eden Natallia Varakina’yı 7-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde 7-5 önde olduğu sırada dünya ikincisi Rumen Emilia Alina Vuc sakatlanarak maçı terk etti, böylece Evin finale çıktı.

AZERBAYCANLI RAKİBİNİ YENEN BEDİHA, FİNALDE

59 kiloda Bediha Gün, sırasıyla İtalyan Aurora Russo’yu 2-1, Moldovalı Mariana Cherdivara’yı 2-0 ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Alyona Kolesnik’i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde, Evin Demirhan Yavuz, Ukraynalı Oksana Livach ile, Bediha Gün ise Anastasiia Sidelnikova (UWW) ile karşılaşacak.

BUSE VE TUBA'NIN BRONZ MADALYA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılı kadınlar kategorisinde "En İyi Güreşçi" seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, 68 kilo çeyrek finalinde Alina Shauchuk’a (UWW) 3-2 yenildi. Ancak bronz madalya şansı devam eden Buse, repesajda Arnavut Albina Drazhi ile mücadele edecek.

55 kilo çeyrek finalinde Ekaterina Verbina'ya (UWW) kaybeden Tuba Demir ise Ukraynalı Oleksandra Khomenets ile bronz madalya için karşılaşacak.

Kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda repesaj ve madalya karşılaşmaları yarın gerçekleştirilecek.