Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 sporcumuz finalde

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stilde milli sporcular Rıza Kayaalp, Ekrem Öztürk ve Yunus Emre Başar, finale yükseldi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakaları ile devam ediyor.

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, 130 kiloda Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi (10-1) çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Rumen Alin Alexuc'u (8-0) sayı tuşuyla ve yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp'u (5-0) öndeyken tuşla yenerek finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, yarın finalde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaşacak.

EKREM ÖZTÜRK'ÜN RAKİBİ SEFERSHAEV

55 kiloda Ekrem Öztürk, çeyrek finalde Ermeni rakibi Rudik Mkrychyan'ı (4-4)'ten son 2 puanlık oyunu nedeniyle yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Belarus rakibi Artsiom Katsar'ı (8-0) sayı tuşuyla yenerek finale yükselen milli güreşçi, finalde Dünya Kupası şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşı madalya altın madalya mücadelesi verecek.

YUNUS EMRE BAŞAR, MACAR LORİNCZ İLE KARŞILAŞACAK

77 kiloda Yunus Emre Başar, ilk turda Ermeni Varuzhan Grigoryan'ı (9-0) sayı tuşuyla, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Sanan Suleymanov'u (8-5) yendi.

Yarı finalde Ukraynalı Dmytro Pyshkov'u (4-0) yenen Yunus Emre Başar, finalde dünya şampiyonu Macar Tamas Lorincz ile karşı karşıya gelecek.

63 kiloda Abdurrahman Altan, Gürcü rakibi Leri Abuladze'ye (4-2) yenildi ve elendi.

87 kiloda Doğan Göktaş, ilk turda Rus rakibi Milad Alirızaev'e (6-6) son puandan mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

CUMARTESİ PROGRAMI

Şampiyonada yarın milli güreşçiler 60 kiloda Kerem Kamal, Ukraynalı Viktor Petryk, 67 kiloda Murat Fırat, Alman Witalis Lazovski ile 72 kiloda Selçuk Can, Alman Frank Staebler ile 82 kiloda Burhan Akbudak, İsveçli Aleks Michel Kessidis ile 97 kiloda İbrahim Tığcı, Bulgar Kiril Milenov Milov ile ilk turda karşılaşacak.