Petrol
118.22
1.66%
Euro
17.7245
0.15%
Dolar
16.4679
0.08%
Altın
990.01
0.11%
Borsa
2602
0.00%
Bitcoin
501.986
1.91%
BTXN Coin
12.29
0.40%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Avrupa Halter Şampiyonası'nda Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya

    Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Dilara Uçan, kadınlar 76 kiloda 2 bronz madalya kazandı.
    • 02.06.2022 - 23:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Halter Şampiyonası'nda Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya

    Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen şampiyonada mücadele eden Dilara Uçan, silkmede 121, toplamda da 220 kilo kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu. Dilara, koparmada ise 99 kiloyla 4. sırada yer aldı.

    6. günde 17 madalya topladık

    AA'nın haberine göre; organizasyonun 6. günü sonunda ay-yıldızlı sporcuların madalya sayısı 17'ye (6 altın, 6 gümüş, 5 bronz) yükseldi.

    Yarın kadınlar 81 kiloda Dilara Narin podyuma çıkacak.

    Avrupa Halter Şampiyonası nda Dilara Uçan dan 2 bronz madalya #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan öldürüldü
    Gündem

    PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan öldürüldü

    Arnavutköy'deki mahallede park etme kavgası kamerada
    3. Sayfa

    Arnavutköy'deki mahallede park etme kavgası kamerada

    Görüş Bildir