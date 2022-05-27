Petrol
114.72
0.27%
Euro
17.6095
0.28%
Dolar
16.345
-0.02%
Altın
973.93
0.14%
Borsa
2451
0.00%
Bitcoin
478.948
-1.57%
BTXN Coin
13.15
-0.75%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3 sporcu ve Erkek Kata Takımı finalde

    Gaziantep'te başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlanırken 3 milli sporcunun yanı sıra Erkek Kata Milli Takımı finale yükseldi.
    • 27.05.2022 - 04:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3 sporcu ve Erkek Kata Takımı finalde

    Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan kadınlar kumitede Serap Özçelik Arapoğlu (50 kilo), erkekler kumitede Eray Şamdan (60 kilo), Burak Uygur (67 kilo) ve Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı ile Damla Su Türemen, Zehra Kaya ve Damla Pelit'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

    3 sporcu ve Erkek Kata Takımı finalde

    AA'nın aktardığına göre; kadınlardan Serap, erkeklerden Eray, Burak ve Erkek Kata Milli Takımı finale yükselirken Kadın Kata Milli Takımı üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

    Şampiyona 29 Mayıs'ta sona erecek.

    Avrupa Karate Şampiyonası nda 3 sporcu ve Erkek Kata Takımı finalde #1

    Avrupa Karate Şampiyonası nda 3 sporcu ve Erkek Kata Takımı finalde #2

    Avrupa Karate Şampiyonası nda 3 sporcu ve Erkek Kata Takımı finalde #3


    İlginizi Çekebilir

    Zigana Tüneli’nde çalışmalar gece gündüz devam ediyor
    Gündem

    Zigana Tüneli’nde çalışmalar gece gündüz devam ediyor

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Bursa'da gelinlik giyen damat şaşkınlık yarattı
    3. Sayfa

    Bursa'da gelinlik giyen damat şaşkınlık yarattı

    Görüş Bildir