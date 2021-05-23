Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporculardan madalya yağmuru

55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Serap Özçelik Arapoğlu altın, Dilara Bozan ve Kadın Kumite Milli Takımı gümüş madalya kazandı.

Koronavirüs salgınının gölgesinde, uzun bir ara verilen bireysel sporlarda yeniden başlayan uluslararası müsabakalarda art arda başarılar gelmeye devam ediyor.

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI'NDA MADALYA YAĞMURU

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden şampiyonanın dördüncü gün akşam seansında milliler, 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Milliler, bugün 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya elde etti.

KATADA İLK AVRUPA BAŞARISI SOFUOĞLU'NDAN

Erkekler katada Ali Sofuoğlu, İspanyol Damian Quintero'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanyol Quintero'yu yenen Ali, Türkiye'ye katada ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

ERAY'DAN BÜYÜKLERDE İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Erkekler kumite 60 kilo finalinde Eray Şamdan, Letonyalı Kalvis Kalnins'i yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı. Eray, büyüklerde kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

SERAP ÖZÇELİK, 5. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Kumite 50 kilo finalinde Alman Shara Hubrich'i mağlup eden Serap Özçelik Arapoğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek olan milli sporcu, Avrupa şampiyonalarında kariyerindeki 5. altın madalyasını elde etti.

Avrupa ikincisi Eda Altemur

MADALYA KAZANAN DİĞER SPORCULARIMIZ

Eda Eltemur, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu ve Gülsen Demirtürk'ten oluşan Kadın Kumite Milli Takımı, Almanya'ya mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Kadınlar katada mücadele eden Dilara Bozan da İspanyol rakibi Jaime Sandra Sanchez'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Şampiyonada bugün gündüz seansında Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş altın, Eda Eltemur ise bronz madalya almıştı.

KARATENİN ALTIN KIZI SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU

18 Şubat 1988 yılında İstanbul’da doğan Serap Özçelik Arapoğlu, 2000 yılında karateye başladı.

2005 yılında Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Ümit Genç Karate Şampiyonası’nda ümit kızlarda 51 kiloda dünya şampiyonu olarak ilk uluslararası başarısını elde eden Serap Özçelik Arapoğlu, aynı yıl Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde yapılan Dünya Ümit Genç ve 21 Yaşaltı Şampiyonası’nda da ümit kızlar 51 kiloda gümüş madalya kazandı.

Yetenekli karateci, iki yıl sonra İstanbul’da yapılan Dünya Ümit Genç ve 21 Yaşaltı Şampiyonası’nda bu kez genç kızlar 53 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaştı.

2008 yılından itibaren büyükler kategorisinde mücadele eden başarılı karateci 2014 yılında Bremen’de yapılan Dünya Karate Şampiyonası’nda 50 kiloda altın madalya kazandı.

AVRUPA'DA 11 KEZ KÜRSÜ BAŞARISI

2008 ile 2019 arasında yapılan 12 Avrupa Şampiyonası’nın 11’inde (2009 yılı hariç) kürsüye çıkmayı başaran Serap Özçelik Arapoğlu, bu süreçte tam dört altın madalya kazandı (2012, 2013, 2014, 2018).

AKDENİZ VE AVRUPA OYUNLARI

2013’te Mersin’de yapılan Akdeniz Oyunları’nda altın, 2018 Akdeniz Oyunları’nda bronz madalya kazanan tecrübeli karateci, 2015’te Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 1. Avrupa Oyunları’nda da şampiyonluğa ulaşırken Oyunlar tarihinde Türkiye’ye ilk altın madalyayı getiren isim olarak tarihe geçti. Arapoğlu, 2019 Minsk’teki Avrupa Oyunları’nı da ikinci olarak tamamladı.

TOKYO'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Kadınlar kumite 50 kiloda dünya sıralamasında birinci sırada bulunan Serap Özçelik Arapoğlu ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda da temsil edecek.

Sakarya Üniversitesi mezunu olan Beden Eğitimi öğretmenliği yapan başarılı karateci, 2018 yılında hayatını milli karateci İsmail Arapoğlu ile birleştirdi.