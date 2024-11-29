AA & Ensonhaber

Yunanistan’da düzenlenen ve 41 ülkeden 1133 sporcunun katıldığı Avrupa Kick Boks Şampiyonası, Türk sporcuların zaferiyle taçlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü personeli kadın subaylar, şampiyonadan altın madalyalarla yurda dönerken, elde ettikleri başarıyla göğüs kabarttı.

Türk Milli Takımı adına ringe çıkan ve Avrupa şampiyonu unvanını kazanan TSK Spor Gücü’nden Teğmen Zeliha Doğan, başarı hikayesini paylaştı. 52 kilogram Low Kick kategorisinde altın madalya kazanan Doğan, spora 2007 yılında babasının desteğiyle adım attığını ve bu süreçte dünya şampiyonluğu dahil birçok önemli başarıya imza attığını belirtti.

Avrupa Şampiyonası’na haftada altı gün süren yoğun antrenmanlarla hazırlandığını ifade eden Doğan, sıkletindeki 9 rakibini geride bırakarak zirveye ulaştı. Turnuva sürecini anlatan başarılı sporcu, ilk maçında Polonyalı rakibini mağlup ettiğini, ardından Azerbaycanlı bir sporcu karşısında galip geldiğini ve finalde Fransız rakibiyle karşılaştığını söyledi.

"HIRSIM BENİ BAŞARIYA TAŞIDI"

Fransız rakibiyle 2022’de yarı finalde karşılaşarak 3-0 kazandığını hatırlatan Doğan, şunları söyledi:

Ancak o sporcu geçen yıl dünya şampiyonu oldu, ben ise dereceye giremedim. Bu durum beni daha da hırslandırdı. Bu kez çok daha sıkı hazırlandım ve finalde yine 3-0 galip geldim.

Final müsabakasının yarattığı heyecana rağmen kendine olan güveniyle başarıya ulaştığını vurgulayan Doğan, müsabakalarda özellikle ön tekmesiyle rakipleri üzerinde baskı kurduğunu aktardı.

"BAŞARI TÜRKİYE'NİN"

Şampiyonluk kürsüsünde yaşadığı duyguları dile getiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Orada olmak benim için büyük bir onur ve gururdu. Bu başarı yalnızca benim değil, ülkemin başarısıydı. Sırtıma Türk bayrağını alıp İstiklal Marşı’mızı dinletirken, verdiğim emeğin karşılığını aldığımı hissettim.

Gelecek hedeflerinden de bahseden Teğmen Doğan, TSK adına katıldığı müsabakalarda dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedeflediğini belirtti. Başarılarıyla Türk kadınlarını ve TSK’yı gururlandıran Doğan, azmi ve disipliniyle örnek olmaya devam ediyor.

SAKATLIĞINA RAĞMEN FİNALE ÇIKTI, ŞAMPİYON OLDU

65 kilogram K-1 kategorisinde Avrupa şampiyonu unvanını kazanan Öğretmen Teğmen Nagihan Karakuş, 14 yıllık spor kariyerine bir altın madalya daha ekleyerek gurur verici bir başarıya imza attı.

Şampiyonaya sıkı bir antrenman programıyla hazırlandığını ifade eden Karakuş, yarı finalde dizine aldığı darbeyle yırtık oluşmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve azmiyle şampiyonluğa ulaştı. "Maça çıkmak benim için çok zordu. Dizimin üzerine basamıyorken bile kazanmayı bir zorunluluk olarak gördüm" diyen Karakuş, karşılaştığı zorluklara rağmen mücadeleden vazgeçmediğini dile getirdi.

"MOTİVASYONUM ŞAMPİYONLUK ANINI DÜŞÜNMEKTİ"

Sakatlığına rağmen maça devam etme kararlılığı gösteren Karakuş, şampiyonluk anını hayal ederek kendini motive ettiğini söyledi. "Bu madalya, yaşadığım zorluklara rağmen elde ettiğim için benim için çok özel bir anlam taşıyor" diyen başarılı sporcu, mücadelenin her anında iradesiyle ön plana çıktı.

Karakuş, sakatlığını tamamen atlatıp önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkesini temsil etmeyi hedeflediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu şampiyona benim için unutulmazdı. Engelleri aşarak kazandığım için tarifsiz bir mutluluk duyuyorum."

Nagihan Karakuş, azmi ve cesaretiyle yalnızca bir sporcu olarak değil, aynı zamanda ilham veren bir figür olarak dikkat çekmeye devam ediyor.