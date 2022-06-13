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Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda en fazla madalyayı Türk sporcular kazandı

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda en fazla madalyayı Türk sporcular kazandı

Almanya'da gerçekleşen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya kazanan Türkiye, organizasyonun en fazla madalya elde eden ülkesi oldu.