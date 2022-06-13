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- Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda en fazla madalyayı Türk sporcular kazandı
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda en fazla madalyayı Türk sporcular kazandı
- 13.06.2022 - 04:54
- Güncelleme : 13.06.2022 - 05:08
Türkiye'nin bireysel sporlarda yaşadığı başarılara bir yenisi daha eklendi.
Okçulukta Olimpiyat şampiyonluğu yaşatan Mete Gazoz'un da katıldığı Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türk sporcular takım halinde birinci oldu.
8 madalya kazandık
Münih şehrinde düzenlenen ve toplam 12 farklı ülkenin madalya elde ettiği şampiyonada Türkiye'nin 8 madalyayla zirvede yer aldığı aktarıldı.
Sıralamada Türkiye'nin ardından Hollanda ve Büyük Britanya'nın geldiği belirtildi.
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda en fazla madalyayı Türk sporcular kazandı - VİDEO
Mete Gazoz bu kez bronz madalya kazandı
AA'nın haberine göre; şampiyonada, klasik yay kadınlarda Gülnaz Büşranur Coşkun ve Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya alırken,
makaralı yay erkeklerde Yakup Yıldız ve Klasik Yay Kadın Milli Takımı gümüş,
klasik yay erkeklerde 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları şampiyonu Mete Gazoz, makaralı yay kadınlarda Ayşe Bera Süzer ve Makaralı Yay Karışık Takımı, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı bronz madalya elde etti.