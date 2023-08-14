Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türk tekvandoculardan 3 madalya

AA & Ensonhaber
Rotterdam kentindeki organizasyonda bugün para tekvando müsabakaları yapıldı.
Organizasyonda erkekler 58 kiloda mücadele eden Ali Can Özcan, finalde karşılaştığı İsrailli Asaf Yasur'u 37-26 yenerek altın madalya kazandı.
Meryem Betül'den ikinci altın madalya
Kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar da finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Royala Fataliyeva'yı 14-0 mağlup ederek ikinci altın madalyanın sahibi oldu.
Nacihan gümüş madalya kazandı
Kadınlar 47 kiloda mücadele eden Nacihan Ekinci ise finalde karşılaştığı göçmen takımından Zakia Khudadadi karşısında normal süresi 6-6 tamamlanan maçın uzatmasında rakibine puan kaybederek gümüş madalya aldı.