Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türk tekvandoculardan 3 madalya Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele eden milli tekvandoculardan Ali Can Özcan ve Meryem Betül Çavdar altın, Nacihan Ekinci ise gümüş madalya kazandı.

AA & Ensonhaber Rotterdam kentindeki organizasyonda bugün para tekvando müsabakaları yapıldı. Organizasyonda erkekler 58 kiloda mücadele eden Ali Can Özcan, finalde karşılaştığı İsrailli Asaf Yasur'u 37-26 yenerek altın madalya kazandı. Meryem Betül'den ikinci altın madalya Kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar da finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Royala Fataliyeva'yı 14-0 mağlup ederek ikinci altın madalyanın sahibi oldu. Nacihan gümüş madalya kazandı Kadınlar 47 kiloda mücadele eden Nacihan Ekinci ise finalde karşılaştığı göçmen takımından Zakia Khudadadi karşısında normal süresi 6-6 tamamlanan maçın uzatmasında rakibine puan kaybederek gümüş madalya aldı.