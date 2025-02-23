DHA

Samsun'daki İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, bireysel final atışlarıyla sona erdi. Heyecan dolu mücadelelerin ardından, Bulgaristan’dan Ivan Banchev altın madalyaya uzanırken, Türkiye’nin milli sporcusu Mete Gazoz gümüş madalya kazandı. Bağımsız sporcu (AIN) olarak yarışan Arsalan Baldanov ise bronz madalyanın sahibi oldu.

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE 20 MADALYA KAZANDIK"

Türkiye Okçuluk Milli Takımları Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, şampiyonayı 20 madalya ile tamamlayarak İtalya ile birlikte en fazla madalya kazanan iki ülkeden biri olduklarını belirtti.

Şampiyonaya 36 kişilik güçlü bir kadroyla katıldıklarını ifade eden Ergin, şunları söyledi:

Sporcularımız üstün bir performans sergiledi. Bu organizasyon, olimpiyat sonrası yeni dönemin başlangıcını simgeliyordu ve Samsun’da böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmak bizim için önemliydi. Kendi seyircimiz önünde bu başarıyı yakalamak gurur verici oldu. Önümüzde, nisan ayı itibarıyla başlayacak olan World Cup Dünya Şampiyonaları var. Bu, bizim için kritik bir dört yıllık sürecin ilk adımıydı.

Şampiyonanın kapanış töreninde Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Böylece Samsun, unutulmaz bir okçuluk organizasyonuna ev sahipliği yaparak şampiyonayı başarıyla tamamladı.