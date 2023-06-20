Avrupa Şampiyonası elemelerinde günün sonuçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası 12 maçla başladı.
EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde B, C, D, H ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.
A Milli Takım, Galler'i mağlup etti
D Grubu'nda Türkiye, seyircisi önünde oynadığı Galler maçını 2-0 kazandı. Gruptaki diğer mücadelede Ermenistan, evinde Letonya'yı 2-1 mağlup etti.
Puanını 9'a yükselten Türkiye liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla 2'nci, iki maçı eksik Hırvatistan 4 puanla 3. sırada yer aldı.
İngiltere ve Finlandiya fark attı
İngiltere ve Finlandiya ise sahadan farklı galip ayrıldı. C Grubu'nda İngiltere, Kuzey Makedonya'yı 7-0, H Grubu'nda ise Finlandiya, San Marino'yu 6-0 yendi. İngiltere'de Saka, Finlandiya'da da Hakans hat-trick yaptı.
Elemelerin 4. haftası, yarın A, E, F, G ve J gruplarında oynanacak 11 maçla tamamlanacak.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
B Grubu
İrlanda-Cebelitarık: 3-0
Fransa-Yunanistan: 1-0
C Grubu
Ukrayna-Malta: 1-0
İngiltere-Kuzey Makedonya: 7-0
D Grubu
Ermenistan-Letonya: 2-1
Türkiye-Galler: 2-0
H Grubu
Finlandiya-San Marino: 6-0
Kuzey İrlanda-Kazakistan: 0-1
Slovenya-Danimarka: 1-1
I Grubu
İsviçre-Romanya: 2-2
İsrail-Andorra: 2-1
Belarus-Kosova: 2-1