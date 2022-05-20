- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda ilk günde 7 madalya
Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda ilk günde 7 madalya
- 20.05.2022 - 01:37
- Güncelleme : 20.05.2022 - 01:38
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İsrailli rakibi Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs da İspanyol Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 yenerek altın madalyaya uzandı.
Erkekler klasmanı
AA'nın haberine göre; Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber'in Fransız Souleyman Alaphilppe'i 20-14 yenerek altın madalya kazandığı organizasyonda 54 kiloda mücadele eden Görkem Polat ise finalde Macar Omar Gergely Salim'e 32-28 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.
54 kiloda Deniz Dağdelen de bronz madalya elde etti.
Para tekvandoculardan 2 altın madalya
Milli para tekvandocular Alican Özcan ve Nurcihan Ekinci, altın madalya elde etti.
Final müsabakalarında erkekler K44 58 kiloda mücadele eden Alican Özcan, Fransız rakibi Bopha Kong'u 34-15 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci de finalde Ukraynalı Viktoriia Marchuk'u 13-12 yenerek altın madalyaya ulaştı.
6 finalde 5 altın madalya
Türkiye böylece organizasyonun ilk gününde çıktığı 6 final mücadelesinin 5'inde altın madalya kazanmayı başardı.