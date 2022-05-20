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    Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda ilk günde 7 madalya

    Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda ilk günde 7 madalya

    Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel, Zeliha Ağrıs, Hakan Reçber, Alican Özcan ve Nurcihan Ekinci altın, Görkem Polat gümüş, Deniz Dağdelen bronz madalya kazandı.
    • 20.05.2022 - 01:37
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 01:38
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    Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İsrailli rakibi Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs da İspanyol Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 yenerek altın madalyaya uzandı.

    Erkekler klasmanı

    AA'nın haberine göre; Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber'in Fransız Souleyman Alaphilppe'i 20-14 yenerek altın madalya kazandığı organizasyonda 54 kiloda mücadele eden Görkem Polat ise finalde Macar Omar Gergely Salim'e 32-28 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

    54 kiloda Deniz Dağdelen de bronz madalya elde etti.

    Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası nda ilk günde 7 madalya #1

    Para tekvandoculardan 2 altın madalya

    Milli para tekvandocular Alican Özcan ve Nurcihan Ekinci, altın madalya elde etti.

    Final müsabakalarında erkekler K44 58 kiloda mücadele eden Alican Özcan, Fransız rakibi Bopha Kong'u 34-15 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    Kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci de finalde Ukraynalı Viktoriia Marchuk'u 13-12 yenerek altın madalyaya ulaştı.

    Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası nda ilk günde 7 madalya #2

    6 finalde 5 altın madalya

    Türkiye böylece organizasyonun ilk gününde çıktığı 6 final mücadelesinin 5'inde altın madalya kazanmayı başardı.

    Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası nda ilk günde 7 madalya #3

    Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası nda ilk günde 7 madalya #4

    Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası nda ilk günde 7 madalya #5

    Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası nda ilk günde 7 madalya #6


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