Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda ilk günde 7 madalya

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel, Zeliha Ağrıs, Hakan Reçber, Alican Özcan ve Nurcihan Ekinci altın, Görkem Polat gümüş, Deniz Dağdelen bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İsrailli rakibi Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs da İspanyol Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 yenerek altın madalyaya uzandı.

Erkekler klasmanı

AA'nın haberine göre; Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber'in Fransız Souleyman Alaphilppe'i 20-14 yenerek altın madalya kazandığı organizasyonda 54 kiloda mücadele eden Görkem Polat ise finalde Macar Omar Gergely Salim'e 32-28 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

54 kiloda Deniz Dağdelen de bronz madalya elde etti.

Para tekvandoculardan 2 altın madalya

Milli para tekvandocular Alican Özcan ve Nurcihan Ekinci, altın madalya elde etti.

Final müsabakalarında erkekler K44 58 kiloda mücadele eden Alican Özcan, Fransız rakibi Bopha Kong'u 34-15 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci de finalde Ukraynalı Viktoriia Marchuk'u 13-12 yenerek altın madalyaya ulaştı.

6 finalde 5 altın madalya

Türkiye böylece organizasyonun ilk gününde çıktığı 6 final mücadelesinin 5'inde altın madalya kazanmayı başardı.